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एक बीज

Dr. Mamta

Dr. Mamta

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                            मिट्टी में दबा एक बीज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप पड़ा, अनजान सा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न धूप मिली, न हवा मिली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधेरा चारोयाम था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन मिट्टी ने पूछा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तू इतना चुप क्यों रहता है?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीज बोला—“मन आज़ादी के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तानें बुनता रहता है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँधी आई, बारिश आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी थी उसको दबा रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर बीज ने हार नहीं मानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि थी उसको बचा रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूटा अंकुर बहुत लघु सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्वेत पाती उसे पर आई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंद मंद वह लगा मुस्काने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब हरियाली उस पर छाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बना वृक्ष पर सेवा हेतु
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन उसने लगा दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों सुनो तुम बच्चों खातिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डाल अपनी को झुका दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोज खेलने आते बच्चे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छाया सुख का एहसास भरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फल उसके क्या मीठे मीठे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों से न जाए कही
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बीज हमें यह सिखलाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दबना होता है अंत नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रद्धा, हिम्मत, विश्वास,प्रेम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों का कोई अंत नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बीज हमारे वही वीर थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आजादी की जंग लड़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नमन है उनकी उम्मीदों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनमें आजादी की प्रतिमा बनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन्य धन्य है भारत भूमि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन्य है इसकी बगियारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी जिसकी रक्षा हेतु
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीनों फौज खड़ी बन के प्रहरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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