थक कर कोशिशों के भी, सारे एहसास मर गये

थक कर कोशिशों के भी,

सारे एहसास मर गये

लिखने में न आ सका जो

वो लफ़्ज़ ज़िन्दगी था

- फौज़िया नसीम शाद

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एक घंटा पहले