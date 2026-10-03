सब के सब ख़ुद को कहते हैं आला

सब के सब ख़ुद को कहते हैं आला

फिर यहां कौन किससे कमतर है

- फ़ौज़िया नसीम शाद

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22 मिनट पहले