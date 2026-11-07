आप कहते हो तो मान लेते हैं

आप कहते हो तो मान लेते हैं

आपको बस ख़्याल मेरा है

-फौज़िया नसीम शाद

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19 मिनट पहले