करके नेकी

बढ़ गया है दुनिया में नुमाईश का चलन

करके नेकी अब दरिया में नहीं डाली जाती

-फ़ौज़िया नसीम शाद

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59 मिनट पहले