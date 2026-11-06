दो लफ़्ज़ मोहब्बत के असर करते जो इतना

दो लफ़्ज़ मोहब्बत के असर करते जो इतना

तो ज़ख़्मों को मरहम की ज़रूरत नहीं होती ।

- फौज़िया नसीम शाद

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53 मिनट पहले