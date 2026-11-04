खाली - खाली सा एक जहाँ हम हैं

खाली - खाली सा एक जहाँ हम हैं

तू नहीं है तो फिर कहाँ हम हैं

- फ़ौज़िया नसीम शाद

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एक घंटा पहले