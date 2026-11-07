धड़कनें बहक जातीं हैं

तुम्हारे छुअन की गमार्हट, अहसास आज भी महसूस होती है,

जब भी बंद आंखों से तुम को याद करता हूं धड़कनें बहक जातीं हैं,

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एक घंटा पहले