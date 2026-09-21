इसीलिए बेवफा को मैं ने दोस्त नहीं बनाया कभी

इतने दिनों में प्यार कम तो हो गया होगा सनम,

जब बात ना बनी रुलाने,सताने की, तो प्यार में कर दी हेराफेरी,

इसीलिए बेवफा को मैं ने दोस्त नहीं बनाया कभी,

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25 मिनट पहले