दिल रुठा ही नहीं तुम से

मेरी भी एक हसरत थी सनम कि मैं भी रुठ जाऊं, और तुम मनाओ,

लेकिन मेरी हसरत,हसरत ही रह गई, दिल रुठा ही नहीं तुम, से,

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एक घंटा पहले