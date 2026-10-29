दिल में खंजर मार गये

तुम्हारी कई बातें, लहज़े दिल में खंजर मार गये,

मुहब्बत के सफर मे गैरों से नहीं आपने सनम से हार गया मैं,

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35 मिनट पहले