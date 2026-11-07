तेरे इश्क में डूब कर

तेरे बदन के जरिए तेरी सांसों में उतर कर बस जाना इबादत है मेरी,

तेरे इश्क में डूब कर सराबोर हो जाना ही क़िस्मत है मेरी

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एक घंटा पहले