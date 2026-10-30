तेरे चेहरे की तलाश है

आसमान में चांद तो हर रात निकलता है सनम,

मगर मेरी आंखें तो हर रात बस तेरे चेहरे की तलाश करतीं हैं,

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37 मिनट पहले