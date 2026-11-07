तुम लाख खफा पर

बहुत उदास हूं तुम्हारे चले जाने से,

संभव हो तो लौट आना, याद कर लेना किसी बहाने से,

तुम लाख खफा पर एक बार देख लेना,

मैं टूट गया हूं तुम्हारे चले जाने से,

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एक घंटा पहले