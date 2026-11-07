तुम लकीर से कम नहीं

कुछ खास नहीं है मेरे हाथों की लकीरों में,

मगर तुम हो साथ तो तुम लकीर से कम नहीं,

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16 minutes ago