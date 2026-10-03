तुम जीतकर भी हार जाओगी

देखना तुम, मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि तुम जीत कर भी हार जाओगी,

मेरे लिए कोई ना रोए, लेकिन तुम जीत कर भी रो दोगी,

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1 hour ago