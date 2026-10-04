तुम बैठी रहना

तुम बैठी रहना यह सोचकर कि तुम्हारे चाहने वाले बहुत हैं,

कुछ दिन बाद पता चलेगा तुम्हें कि ना मैं मिला,ना कोई और मिला,

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39 मिनट पहले