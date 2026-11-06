तुम इतनी हसीन, खूबसूरत है कि तेरे सामने हर खूबसूरती भ्रम लगती है

जी भरकर देखते हुए सुबह से शाम हो गई,

फिर भी तुम्हें देखने के एक जन्म भी कम लगता है,

तुम इतनी हसीन, खूबसूरत है कि तेरे सामने हर खूबसूरती भ्रम लगती है,

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एक घंटा पहले