पेट भरता है सनम मन नहीं

लेना ही पड़ता है तुम्हारी यादों को सुबह-शाम की चाय के साथ,

क्यों कि नाश्ते से केवल पेट भरता है सनम मन नहीं,

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21 minutes ago