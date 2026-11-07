नज़रों का स्पर्श

तेरी नज़रों का स्पर्श का अहसास इतना खास बन गया है,

कि हर दिन दिल करता है थोड़ा और करीब आ जाऊं,

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19 मिनट पहले