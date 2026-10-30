उम्र की बात छोड़ो सनम, तेरी धड़कनों में नशा सोलह की है,

बढ़ती उम्र से तेरी खूबसूरती कभी कम नहीं हुई,

वो तो तेरी सूरत से उतरकर मेरे दिल में उतर गई,

उम्र की बात छोड़ो सनम, तेरी धड़कनों में नशा सोलह की है,

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37 minutes ago