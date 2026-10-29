नजर ना लगे प्यार को मेरी

नजर तुम्हारी, नजर मेरी दोनों ने एक दूसरे के दिल की नजर उतारी है,

मेरी नज़र ने देखा तेरी नज़र को ऐसे कि नजर ना लगे प्यार को मेरी,

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

54 मिनट पहले