सात जन्मों तक तू ही मिले बस यही मेरी ख्वाहिश है

ना मुझे आसमान के चांद चाहिए,ना तारों की ख्वाहिश है,

सात जन्मों तक तू ही मिले बस यही मेरी ख्वाहिश है,

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एक घंटा पहले