मौत मुझे हर रोज मिलती है

कौन कहता है जिंदगी एक बार मिलती है,तेरे बहाने वो मुझे हर रोज मिलती है,

कौन कहता है मौत एक बार मिलती है, तेरे बहाने वो मुझे हर रोज मिलती है,

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53 मिनट पहले