मौत के इशारे

तेरी बेवफ़ाई देने लगी है मौत के इशारे अब,

क्यो ना समेटा जाए सामान अब अगले सफर के लिए

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

40 मिनट पहले