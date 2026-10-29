मसला जो यादों का है

समय का क्या, जैसे तैसे निकल जाएगा, हां थोड़ा मन तड़पेगा बस,

लेकिन मसला जो यादों का है उसका क्या करूं, मैं,

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29 मिनट पहले