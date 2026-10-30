मेरे होशो हवास उड़ गए

तुम्हारी जुल्फों की तारीफ करते करते मेरे अल्फ़ाज़ कम पर गये,

जब मैं ने तुम्हें साड़ी देखा तो मेरे होशो हवास उड़ गए,

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37 मिनट पहले