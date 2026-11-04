जैसे चांद तो मिला पर आसमान की चांद की तरह दागदार,निकला

मिली ही नहीं कोई वैसी मुझे जो सिर्फ मेरी हो,

जो भी मिली वो पहले से ही किसी और की थी,

जैसे चांद तो मिला पर आसमान की चांद की तरह दागदार,निकला,

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41 मिनट पहले