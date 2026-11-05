मुझे होश नहीं रहता

मुझ से कोई वादा मत करवाया करो लवों, बाहों को दिखाकर,

तुम को खबर है ना, तेरे लवों, बाहों को देख मुझे होश नहीं रहता,

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एक घंटा पहले