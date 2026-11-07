महक आती है तुम्हारी

हम दोनों के बीच दूरियां केवल नाम की है सनम,

कभी आकर तो देखो मेरी सांसों से आज महक आती है तुम्हारी,

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एक घंटा पहले