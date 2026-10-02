मैं तुम्हारे पीछे पागल हूं

मैं तुम्हारे पीछे पागल हूं, जबकि मेरी दीवानी हजारों है,

पर पता नहीं क्यों, तुम पागल किसी और के पीछे है,

जब कि वो तेरा नहीं तेरी सूरत का दीवाना है,

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33 minutes ago