मदहोश किया है तुम ने मुझे, और तुम को खबर कहां है

मैं होश में कहां हूं,होश में आने तो दो मुझे,

मुझ पर सनम तेरे ख्यालों का असर है अभी,

मदहोश किया है तुम ने मुझे, और तुम को खबर कहां है,

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34 मिनट पहले