किराया वसूलती है

पहले इश्क की बातें मन के बंद कमरे में सदा के लिए बस जाती हैं,

और वो इश्क की पहली बातें सांस थमने तक किराया वसूलती हैं,

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एक घंटा पहले