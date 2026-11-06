करीब आने की वजह क्या है

लोगों में चर्चा है कि तुम्हारे मेरे करीब आने का वजह क्या है,

लोगों ने कहा मैं इश्क हूं तेरा और तुम आदत है,

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एक घंटा पहले