जख्म ताजा रहते हैं

कुछ जख्म, दर्द,गम जन्मों जन्मों के बाद ताजा रहते हैं,

समय के पास हर मर्ज की दवा नहीं होती है,

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एक घंटा पहले