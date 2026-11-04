काश एक बार मिल जाती अकेले में, जिंदगी जिए एक जमाना हो गया

मेरे तुम्हारे इश्क की महफ़िल सजे हुए जमाना हो गया,

जैसे लगता है खुलकर जिए हुए एक जमाना हो गया,

काश एक बार मिल जाती अकेले में, जिंदगी जिए एक जमाना हो गया,

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43 मिनट पहले