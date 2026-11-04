इंतजार तेरे फैसले का था

पहले दिन पहली नजर में दिल ने तुम्हें अपना मान लिया था,

बस उसी दिन,उसी पल से तुम्हारा हो गया मैं,बस इंतजार तेरे फैसले का था,

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48 मिनट पहले