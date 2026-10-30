इस जन्म में ना सही

इस जन्म में ना सही, अगले सात जन्मों के बाद भी,

तुम्हें इस बात का अहसास होगा, मैं अकेला था जो बिना मतलब का चाहता था तुम्हें,

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36 मिनट पहले