हसीनाएं जल जातीं हैं

मेरे होंठों पर देखकर मुस्कान शहर की हसीनाएं जल जातीं हैं,

क्यों कि मेरी मुस्कान देखकर उनकी मुहब्बत की चाहत बढ़ जाती है,

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1 hour ago