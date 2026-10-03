एक ना एक दिन

खा जाएगी मुझे तेरी मुहब्बत की बेवफाई एक ना एक दिन,

और आखिर में बहाना बीमारी का हो जाएगा,

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1 hour ago