एक बार देखा तो

एक बार देखा तो सोचा कि बार बार तेरा दीद्दार होने से सुकून मिलेगा,

पर यह नहीं सोचा कि तुम्हारी दीवानगी से दिल और बेकरार हो जाएगा,

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले