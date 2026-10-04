चलन भी अजीब है

दिखावा तो तुम दिल के करीब रहने की कर रही है,

और बातें कर रही दिल दुखाने वाली,, आजकल की चलन भी अजीब है,

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

39 मिनट पहले