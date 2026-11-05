बातचीत करनी है

मेरी तुम्हारी मुलाकात हो नहीं सकती पर तुम से बातचीत करनी है बहुत,

क्या हम दोनों ख्वाब के अलावा कहीं और नहीं मिल सकते,

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एक घंटा पहले