आवाज़ सुनकर तेरी मै दौड़े चला आऊंगा करीब तेरे,

महफूज है, महफूज रहेगा तेरे प्यार के नगमें मेरे दिल में,

बस जब मन करे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे देना एक बार,

आवाज़ सुनकर तेरी मै दौड़े चला आऊंगा करीब तेरे,

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एक घंटा पहले