आदत बन चुकी है

तुम्हारी फ़िक्र करना मेरी आदत बन चुकी है सनम,

और तुम से मुहब्बत करना मेरी जिंदगी यारा,

वरना कभी कभी तो तुम को अकेला छोड़ देने का मन करता है,

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एक घंटा पहले