आंखों की बेचैनी

मेरी बेसब्र आंखों की बेचैनी तब और बढ़ जाती है,

जब मेरा दिल तुम्हें देखने की जिद्द करता है यार,

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

40 मिनट पहले