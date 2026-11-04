हुई कुछ ख्वाहिशें मुकम्मल और कुछ अधूरी रह गई

आए हैं बहुत करीब हम दोनों फिर भी कुछ दूरी बाकी है,

हम दोनों की बेताबियां,बेकरारियां शायद यही कहतीं हैं सनम,

हुई कुछ ख्वाहिशें मुकम्मल और कुछ अधूरी रह गई,

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42 मिनट पहले