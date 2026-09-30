ज़िंदगी भर की एक शायरी

हर शायरी में एक दर्द होता है,

वैसे ही हर इंसान के पीछे कई दर्द छुपे होते हैं।

जिस दर्द को वो किसी से कह नहीं सकता,

वही उसकी ज़िंदगी भर की एक शायरी होती है।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले