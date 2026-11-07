कुछ अँधेरे संग लिये व्याकुल दिखे .

बेजुबान सड़क पर व्याकुल दिखे

पटाखों के लिए लोग आकुल दिखे

लोग भूले सब कुछ अपनी खुशी में

कुछ अँधेरे संग लिये व्याकुल दिखे .

-दिनेश चौहान

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एक घंटा पहले