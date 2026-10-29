खिला कमल कहीं साइकिल दौड़ी

खिला कमल कहीं साइकिल दौड़ी

कमर हार ने यहाँ बहुतों की तोड़ी.

डूबी नैया जिसकी पहुँच किनारे

बैठी घाट किनारे उस की घोड़ी.

-दिनेश चौहान

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29 मिनट पहले